AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
48:20
01:04
01:33
02:40
İngiltere'de kısıtlama karşıtı protesto | Video 20.03.2021 | 19:21
03:23
Son Dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim tarih verdi | Video 20.03.2021 | 18:12
02:01
02:21
01:10
El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı 20.03.2021 | 15:16
01:00
03:29
03:48
02:42
Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı | Video 20.03.2021 | 10:50
04:26
Salih Tuna | Yüzde 1 fark cinsellik mi? 20.03.2021 | 11:14
03:39
Okan Müderrisoğlu | Para politikası: Hesaplar, fırsatlar, riskler! 20.03.2021 | 11:10
03:14
Engin Ardıç | Kazı çevirenler 20.03.2021 | 11:08
02:45
04:26
Mahmut Övür | HDP’nin kapatılması ve lobiler 20.03.2021 | 11:04
01:33
THY çalışanı öğrencilere umut oldu 20.03.2021 | 10:36
00:37
Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi... 20.03.2021 | 10:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışme kutuplaşma bizi; 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." dedi.