AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışme kutuplaşma bizi; 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." dedi.