AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Büyük Kongresi'nin 23 Şubat'ta yapılacağını belirten Kandemir, "21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Böylelikle il kongreleri süreci tamamlanacak." dedi.
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