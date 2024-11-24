Video Haber AK Parti Sözcüsü Çelik: “Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” | Video
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” | Video

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” | Video

24.11.2024 | 14:18

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim istediğini belirterek, “Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” dedi.

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dün İngiltere'den Çin'e kadar, Fransa'dan birtakım Kuzey Afrika'daki ülkelere kadar yapılan açıklamaları yukarıdan aşağı sadece bir gün içerisinde okuduğumuzda dünyanın son derece sancılı bir döneme girdiğini görüyoruz. Ve yakın coğrafyamızda sıkıntılı günlerin nasıl ne kadar yoğunlaştığını hep beraber artık ilk haberlerde, bazen de haber bültenlerinin tamamında müşahede edebiliyoruz. Yukarımızdaki savaştan, Gazze'deki soykırıma kadar bütün bu istikrarsızlık içerisinde dünyada sosyal dokuyu yok çalışan bir takım akımlarda yeni yapay zekanın getirdiği birtakım gelişmelere kadar bir sürü risk ve bir sürü belirsizlik hayatlarımızın önünde biraz meydan okuyucu olarak duruyor. Onun için Öğretmenler Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki en büyük vazifemiz gelecek nesilleri korumak, gelecek nesilleri önümüzdeki riskli günlere, zor günlere, sıkıntılı günlere hem şahsiyet olarak hem donanım olarak doğru bir şekilde hazırlamaktır" diye konuştu.

"YABANCI BASINDA CUMHURBAŞKANIMIZA DİKTATÖR DENİYOR"
Çelik, bir takım yabancı basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör dendiğini anımsatarak şöyle devam etti:
"Bir takım yabancı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanımıza haksızca ve ahlaksızca diktatör diyen bazı haberler ve yorumlar okudum. Ona niye diktatör diyorlar? Cumhurbaşkanımıza niye diktatör diyorlar? Şer şebekelerine teslim olmadığı için diktatör diyorlar. Türkiye'yi teslim almak isteyenlere müsaade etmediği için diktatör diyorlar. Diz çöktürmek isteyenlere karşı direndiği için bu sözleri söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan milletin sevgisidir, milletin adamıdır. Milletin sevgilisinin arkasında Seyhanlı, Adanalı, Türkiye'nin her yerinde sonuna kadar yürüyeceğimize bu topraklarımızda bir kere daha söz veriyoruz. "

"MUHALEFET SIKIŞTIĞINDA ERKEN SEÇİMDEN BAHSEDİYOR"
Çelik, muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım Şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız" dedi.

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