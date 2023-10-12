Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video

12.10.2023 | 19:53

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına, bölgeyi kuşatmasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Gazze'de insanlar susuz bırakılıyor. Gazze kuşatması hukuka aykırı." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, "Bölgede çözüm bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

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