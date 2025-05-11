AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten barış diplomasisi açıklaması | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir" ifadelerini kullandı.