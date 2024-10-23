Video Haber AK Partili Hüseyin Yayman'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon
AK Partili Hüseyin Yayman'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon

AK Partili Hüseyin Yayman'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon

23.10.2024 | 22:20

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında TUSAŞ’a yönelik alçak saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayman, ‘Zaman ayarlı provokasyon’ diyerek saldırının zamanlamasına dikkat çekerken, “Bu alçak saldırı, Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısına kurşun sıkmaktır, intihar saldırısıdır.” ifadelerini kullandı.

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