AK Partili Hüseyin Yayman'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında TUSAŞ’a yönelik alçak saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayman, ‘Zaman ayarlı provokasyon’ diyerek saldırının zamanlamasına dikkat çekerken, “Bu alçak saldırı, Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısına kurşun sıkmaktır, intihar saldırısıdır.” ifadelerini kullandı.
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