Aktrist Juliet Stevenson: Baskılara rağmen Gazze'yi konuşmaktan vazgeçmeyeceğim!
Dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz aktris Juliet Stevenson, Gazze ile ilgili protestolara katılmaya devam edeceğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, İngiltere'de protesto hakkının giderek daha fazla kısıtlandığına dikkati çekerek, Gazze'deki durumu ve ifade özgürlüğünü savunmak adına Londra'da düzenlenen Filistin gösterilerine katılmayı sürdüreceğini açıkladı.
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