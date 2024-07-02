Almanya'da tek hedef galibiyet! A Milli Takım, bugün sahne alıyor!
Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takımımız bugün sahne alıyor. Son 16 turunda bugün Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye, çeyrek finale yükselmek adına zorlu rakibine karşı mücadele verecek.
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