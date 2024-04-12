Video Haber Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı!
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı!

Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı!

12.04.2024 | 20:48

Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin henüz bilinmeyen bir sebeple düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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