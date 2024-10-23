Antalya'da Zeytinköy bölgesinde "Şafak07" huzur operasyonu
Antalya'da il emniyet müdürlüğü tarafından 70 adrese eş zamanlı Şafak07 Huzur operasyonu düzenlendi.
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