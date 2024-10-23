Video Haber Antalya'da Zeytinköy bölgesinde "Şafak07" huzur operasyonu
Antalya'da Zeytinköy bölgesinde

Antalya'da Zeytinköy bölgesinde "Şafak07" huzur operasyonu

23.10.2024 | 01:47

Antalya'da il emniyet müdürlüğü tarafından 70 adrese eş zamanlı Şafak07 Huzur operasyonu düzenlendi.

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