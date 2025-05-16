Arnavutluk'ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.
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