Video Haber Arnavutluk'ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video
Arnavutluk'ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video

Arnavutluk'ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video

16.05.2025 | 14:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

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