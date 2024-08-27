Avcılar’da kadına şiddet: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu
Avcılar’da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, saldırıya uğrayan kadının C.M. olduğu belirlendi. C.M.'ye saldıran C.Ş. ve E.D. gözaltına alındı. C.Ş. ve E.D.'nin işlemleri çocuk büro amirliğinde devam ediyor.
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