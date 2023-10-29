Bağcılar’da klasik otomobillerden Cumhuriyet Konvoyu

Bağcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle klasik otomobillerle Cumhuriyet Konvoyu yapıldı. Bağcılar Meydan’da konvoya katılan klasik otomobiller ve TOGG ay-yıldız koreografisi yaptı.