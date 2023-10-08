Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine gelen polislerin yakaladığı şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" dedi.