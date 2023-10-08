Video Haber Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video
Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video

Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video

08.10.2023 | 18:02

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine gelen polislerin yakaladığı şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" dedi.

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