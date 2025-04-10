Video Haber Bahçeli’nin Ahlat’ta yaptırdığı konak tamamlandı | Video
Bahçeli’nin Ahlat’ta yaptırdığı konak tamamlandı | Video

Bahçeli’nin Ahlat’ta yaptırdığı konak tamamlandı | Video

10.04.2025 | 08:36

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaptırdığı konak tamamlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in defnedildiği ilçedeki Emir Bayındır Kümbeti'nin mimarisinin esas alındığı ve Van Gölü kıyısında yapılan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı. 2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konağın yapımında, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

İlçeye özgü kullanılan Ahlat taşından yapılan konak yaklaşık 2 yıl sürdü. Yapılan konağın Van Gölü'ne bakan kısmındaki güney cephesinde Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alırken, yapının alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında da hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunu ziyaret etmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçeli’nin Ahlat’ta yaptırdığı konak tamamlandı | Video 00:53
Bahçeli’nin Ahlat’ta yaptırdığı konak tamamlandı | Video 10.04.2025 | 08:36
Özgür Özel yine alay konusu oldu! Ne anlatıyordum ben 00:18
Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben" 10.04.2025 | 00:27
Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: katillerden biri müebbet alabilir 02:58
Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: katillerden biri müebbet alabilir 09.04.2025 | 23:25
Edirne’de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı 00:39
Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı 09.04.2025 | 17:29
İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video 00:51
İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2025 | 08:28
Başkan Erdoğan: CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor | Video 31:34
Başkan Erdoğan: "CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor" | Video 08.04.2025 | 15:08
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik dava | Video 02:31
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava | Video 08.04.2025 | 12:30
Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı | Video 01:41
Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı | Video 08.04.2025 | 09:23
Alparslan Türkeş’i anan CHP’li Işık’tan partililerine küfür 00:48
Alparslan Türkeş'i anan CHP'li Işık'tan partililerine küfür 07.04.2025 | 21:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 32:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 07.04.2025 | 18:08
İBB’deki 137 ayrı usulsüzlük Sayıştay raporu ile ortaya çıktı | Video 02:27
İBB'deki 137 ayrı usulsüzlük Sayıştay raporu ile ortaya çıktı | Video 07.04.2025 | 16:10
Bakan Kurum, Adıyaman Örenli’deki deprem konutlarını paylaştı | Video 01:27
Bakan Kurum, Adıyaman Örenli'deki deprem konutlarını paylaştı | Video 07.04.2025 | 12:41
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi | Video 00:33
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi | Video 07.04.2025 | 12:28
İBB soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı | Video 00:14
İBB soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı | Video 07.04.2025 | 08:36
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı’nda gerginlik | Video 13:33
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik | Video 06.04.2025 | 15:04
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Cunta eşittir CHP | Video 15:29
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cunta eşittir CHP" | Video 06.04.2025 | 14:38
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video 00:33
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video 06.04.2025 | 13:50
İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı | Video 00:09
İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı | Video 06.04.2025 | 08:34
İmamoğlu’na benzeyen şahıs TikTok’ta açtığı yayınla binlerce lira topladı 00:05
İmamoğlu'na benzeyen şahıs TikTok'ta açtığı yayınla binlerce lira topladı 05.04.2025 | 19:50
İsrail ordusunun, Refah’ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı 06:42
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı 05.04.2025 | 18:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY