Video Haber Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da" | Video
Bakan Bayraktar:

Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da" | Video

30.10.2025 | 12:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya ile birlikte yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesi 2026’da devreye alınacak. Akkuyu’nun ilk ünitesinde 2026’da elektrik üretimi yapılması hedefleniyor. Bu proje, enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18'inci Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katıldı. Bakan Bayraktar forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Küresel ekonominin büyük bir belirsizlik ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde forumun önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde "esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiş bir stratejiyle" hareket ettiğini belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda ekonomisini dört kat büyüttüğünü ifade eden Bayraktar, "Bugün Türkiye, güçlü büyüme ivmesi, dinamik özel sektörü ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu ile dünyanın 17'inci büyük ekonomisidir" diye konuştu.

Enerji alanındaki gelişmelere değinen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 121 GW'ı aştığını ve bunun yüzde 60'tan fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyledi. Bayraktar, "Bu oran Türkiye'yi bölgesinde lider konuma taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"AKKUYU'DA ELEKTRİK ÜRETİMİ 2026'DA"
Nükleer enerji alanında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bayraktar, Rusya ile birlikte yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, "Akkuyu'nun ilk ünitesi 2026 yılında elektrik üretimine başlamayı hedefliyor" dedi.
"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, enerji çeşitliliği yolculuğumuzda dönüm noktası olacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin öneminden de bahseden Bayraktar, " Bu proje enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.

Doğal gazda ise Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getiren Bayraktar, TürkAkım ve TANAP projeleri sayesinde hem ülkenin arz güvenliğinin sağlandığını hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sunulduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar ayrıca, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Sahası'ndaki üretim artışının Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti. Enerji Verimliliği Eylem Planı'na da değinen Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılmasının ve 100 milyon ton karbon salımının önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmasını küresel iş birliği çağrısıyla tamamlayan Bayraktar, "Küresel ekonominin şekillenmesinde, ortak refah ve sürdürülebilir büyüme için güvenilir bir ortak olarak yapıcı rolümüzü sürdüreceğiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da | Video 08:22
Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da" | Video 30.10.2025 | 12:21
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber’de: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var | Video 07:13
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var" | Video 30.10.2025 | 11:47
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
New York’ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
Kosova’da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
F-16’lardan nefes kesen gösteri | Video 02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 16:30
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 29.10.2025 | 11:25
SON DAKİKA: Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:27
SON DAKİKA: Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08:05
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 29.10.2025 | 07:50
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
Türk Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: Her alanda güçlü olmak zorundayız | Video 23:30
Türk Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: "Her alanda güçlü olmak zorundayız" | Video 28.10.2025 | 15:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay’ın tüm özellikleri | Video 14:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay'ın tüm özellikleri | Video 28.10.2025 | 15:17
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek | Video 02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
Başkan Erdoğan, Altay teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber’de yanıtladı | Video 37:16
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video 28.10.2025 | 11:58
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:41
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 28.10.2025 | 09:01
İngiltere Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 08:37
İngiltere Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 27.10.2025 | 16:54
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şok açıklama: 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi! | Video 09:16
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video 27.10.2025 | 13:59
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Casusluk suçundan tutuklandı | Video 04:41
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Casusluk" suçundan tutuklandı | Video 27.10.2025 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY