Video Haber Bakan Fidan: "Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli" | Video
Bakan Fidan:

Bakan Fidan: "Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli" | Video

15.05.2025 | 15:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Fidan; "Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor" dedi

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