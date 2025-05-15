Bakan Fidan: "Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli" | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Fidan; "Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor" dedi