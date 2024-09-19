Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: "İsrail'e dur diyecek bir güç lazım" | Video

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.