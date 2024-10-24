Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video 24.10.2024 | 15:43 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, Ankara'da kaza yaptı. Bakan Göktaş, kazayı yara almadan atlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada, Bakan Göktaş kazayı yara almadan atlattı. Bakan Göktaş'ın ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.