Video Haber Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video

Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video

24.10.2024 | 15:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, Ankara'da kaza yaptı. Bakan Göktaş, kazayı yara almadan atlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada, Bakan Göktaş kazayı yara almadan atlattı. Bakan Göktaş'ın ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MİT, PKK/YPG hedeflerini böyle vurdu | Video 01:03
MİT, PKK/YPG hedeflerini böyle vurdu | Video 24.10.2024 | 16:41
Türkiye, TUSAŞ şehitlerine veda etti | Video 20:14
Türkiye, TUSAŞ şehitlerine veda etti | Video 24.10.2024 | 16:27
TUSAŞ şehitleri son yolculuklarına uğurlandı | Video 16:16
TUSAŞ şehitleri son yolculuklarına uğurlandı | Video 24.10.2024 | 15:47
Bakan Göktaş’ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video 00:57
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı | Video 24.10.2024 | 15:43
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu saldırı tesadüf değil | Video 08:42
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bu saldırı tesadüf değil" | Video 24.10.2024 | 14:32
MSB: Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir | Video 13:31
MSB: "Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir" | Video 24.10.2024 | 12:35
Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti | Video 02:36
Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti | Video 24.10.2024 | 12:34
TUSAŞ şehidi Cambaz’ın babası: Ben oğluma bir tokat bile vurmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma | Video 02:43
TUSAŞ şehidi Cambaz’ın babası: “Ben oğluma bir tokat bile vurmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” | Video 24.10.2024 | 12:33
Başkan Erdoğan: Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi | Video 05:30
Başkan Erdoğan: "Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi" | Video 24.10.2024 | 12:45
Başkan Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı | Video 07:17
Başkan Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı | Video 24.10.2024 | 11:17
Bakan Güler ve Bakan Kacır’dan TUSAŞ açıklaması: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz | Video 05:27
Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ açıklaması: "Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" | Video 24.10.2024 | 11:18
Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video 01:18
Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video 24.10.2024 | 10:11
Ankara’da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı 05:51
Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı 24.10.2024 | 09:33
Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz | Video 01:01
Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" | Video 24.10.2024 | 09:31
Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu | Video 05:32
Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu | Video 24.10.2024 | 09:24
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video 00:48
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video 24.10.2024 | 08:50
Ayvalık’taki bitişik iki metruk evde yangın 00:21
Ayvalık’taki bitişik iki metruk evde yangın 24.10.2024 | 01:37
AK Partili Hüseyin Yayman’dan Müsavat Dervişoğlu’na: Sen kimsin? 04:01
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu’na: Sen kimsin? 23.10.2024 | 23:37
AK Partili Hüseyin Yayman’dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon 07:48
AK Partili Hüseyin Yayman'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon 23.10.2024 | 22:20
Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu 01:49
Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu 23.10.2024 | 21:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA