Video Haber Bakan Güler Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanı Yardımcılarını kabul etti
Bakan Güler Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanı Yardımcılarını kabul etti

Bakan Güler Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanı Yardımcılarını kabul etti

23.11.2023 | 18:28

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru’yu kabul etti.

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