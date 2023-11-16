Video Haber Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video

Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video

16.11.2023 | 14:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye tedavi için getirilen Gazzeli hastaları Mısır’ın El-Ariş Havalimanında karşılayarak, tek tek ilgilendi.

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Türkiye ile Mısır koordinasyonunda kanser tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye götürülecek hastalar Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'ın El-Ariş kentine getirilmişti. Aralarında uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı bulunan ve Türkiye'ye getirilecek hastalara refakat edecek olan 9 kişilik sağlık ekibi, hastaları El-Ariş Havalimanında teslim aldı. O sırada havalimanında olan ve Gazzeli hastaları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanına getirilen 27 hastayla tek tek ilgilendi. Öte yandan Bakan Koca, gelen hastalara çiçek verirken, kimi hastaları da alnından öptü.
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