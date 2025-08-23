Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.
