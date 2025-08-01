Video Haber Bakan Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür | Video
Bakan Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür | Video

Bakan Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür | Video

01.08.2025 | 09:50

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepki ile gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum teşekkür mektubu gönderdi. İki kardeşi ‘çevre müfettişi’ ilan eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz” mesajını paylaştı.

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