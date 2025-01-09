Bakan Memişoğlu: “Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz” | Video
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini destekliyoruz. Bu çerçevede vermiş olduğumuz Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz” dedi.
İLK ADIM: İSTANBUL VE ANKARA'DA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ KURULACAK
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde üniversiteleri ve özel sektörü üçlü sarmal modeliyle bir araya getirdiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürece güçlü şekilde dahil ediyoruz. Ar-Ge ve üretim süreçlerini planlıyor; bilgi, deneyim ve finansal destek sağlıyoruz. Bu amaçla ilk önemli adımımızı, Etlik, Bilkent ve Çam Sakura'dan başlamak üzere şehir hastanelerimizde Teknoloji Transfer Ofisleri kurarak atıyoruz. Bu sayede başta hekimlerimiz olmak üzere uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı üreten sağlık ekosisteminin merkezinde konumlandırıyoruz. Yeni bir fikirle kapımızı çalan her sağlık çalışanımıza patentten hukuki yardıma, Ar-Ge'den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Onları sanayicilerle de, üreticilerle de biz buluşturuyoruz" diye konuştu.
"AR-GE DESTEĞİNİ 2025 YILINDA İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ"
Yeni bir fikirle bakanlık kapısını çalan her sağlık çalışanına patentten hukuki yardıma, Ar-Ge'den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunduklarını belirten Memişoğlu, "Artık sanayicilerimizin kapımızı çalmasını beklemeden biz gidip kendilerini üretim tesislerinde ziyaret ediyoruz. Sanayicilerimizin üretim kapasitelerini yerinde görüyor, hangi adımları birlikte atacağımızı planlıyoruz. Burada önemli bir çalışma daha yürütüyoruz. Ülkemizin halen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerle temin ettiğimiz ürünleri tek tek çalıştık. Hedefimiz, doğru eşleştirmeler yaparak, TÜSEB, üniversite, sanayici buluşmasını bir an önce sağlayarak ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığını minimize etmektir. Bu çerçevede tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini destekliyoruz. Bu çerçevede vermiş olduğumuz Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Kacır ise savunma sanayisinin yanı sıra diğer stratejik alanlarda da çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Bakınız 90'lı yıllarda İnsan Genom Projesi'yle 2,7 milyar dolar gibi devasa bir bütçe harcanarak 13 yıllık uzun bir süreçte erişebildiğimiz gen haritamıza bugün bin doların altında maliyetle bir günde ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
İLAÇ İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARA, TIBBİ CİHAZ İHRACATI 1,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
İlaç ihracatının son 22 yılda 160 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükseldiğini ve üretimin 3 milyar kutuya yaklaştığını kaydeden Kacır, "Halihazırda 11 biyoteknolojik ilaç tesisimiz üretim faaliyetinde bulunuyor. Tıbbi cihaz ihracatımız ise 47 milyon dolardan 1,3 milyar dolara yükseldi" dedi.
Sadece geçen sene sağlık sektöründe 175 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 30 milyar üzerindeki yatırımı harekete geçirdiklerini ve 3 bin 262 nitelikli istihdamın önünü açtıklarını ifade eden Kacır, "Yeni destek ve yatırımlarımızı da adım adım devreye alıyoruz. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı çevrevesinde biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 13 milyar lirayı aşan 26 yatırım projesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Kacır, son 22 yılda sadece TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla sağlık alanında yürütülen 10 bin projeye ve 17 binden fazla bilim adamına 50 milyar liranın üzerinde destekte bulunduklarına vurgu yaptı. Türkiye'nin sağlık alanında henüz 'turcorn' çıkaramadığını belirten Bakan Kacır, temelleri atılacak işbirlikleriyle gelecek yıllarda sağlıkta da turcornların doğuşuna zemin hazırlayacaklarını vurguladı. Kacır, "Aşı ve ilaç tedarikinde uzun vadeli planlama ve kamu alım garantileri, temel araştırması veya klinik araştırması Türkiye'de gerçekleştirilen ya da yatırım teşviki verilmiş yatırımlar neticesinde üretilecek ilaçlara ruhsatlandırma süreçlerinde öncelik verilmesi, klinik araştırmaların daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak mevzuat adımlarının atılması, üniversiteler, hastaneler, araştırma merkezleriyle teknopark ve Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, temel araştırması gerçekleştirilmiş ürünlerin klinik araştırmalarının desteklenmesi, TÜBİTAK ve TÜSEB arasında yüksek koordinasyon sağlık ekosistemimizin ölçeklenmesi ve genişlemesi için büyük önem arz ediyor" dedi.
Programın sonunda iki bakanlık, TÜSEB ve paydaşlar arasında toplam 12 işbirliği protokolü imzalandı.
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