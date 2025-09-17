Video Haber Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video

Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video

17.09.2025 | 11:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Şimşek A Haber’de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı | Video 56:23
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video 17.09.2025 | 11:00
Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’a: Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz! | Video 00:15
Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video 16.09.2025 | 16:28
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu | Video 06:28
Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu" | Video 16.09.2025 | 15:28
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 13:48
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 16.09.2025 | 14:05
İstanbul’daki tüm cami ve türbeler Dijital İstanbulda | Video 07:00
İstanbul'daki tüm cami ve türbeler "Dijital İstanbul"da | Video 16.09.2025 | 12:35
Başkan Erdoğan’dan Doha’da net mesaj: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Video 08:54
Başkan Erdoğan'dan Doha'da net mesaj: "İsrail'i durduracak güce sahibiz" | Video 15.09.2025 | 16:48
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 00:27
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 15.09.2025 | 15:33
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim’e ertelendi 03:58
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim'e ertelendi 15.09.2025 | 11:27
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 06:03
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 15.09.2025 | 10:20
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 02:23
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 14.09.2025 | 14:18
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum 01:50
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum" 14.09.2025 | 14:15
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: Sorumluluktan Kaçamazlar | Video 03:44
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar" | Video 14.09.2025 | 08:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 12:19
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 13.09.2025 | 17:16
Başkan Erdoğan: 9 yeni isim partimize katıldı | Video 05:14
Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video 13.09.2025 | 15:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Özgür Özel’e gönderme: 3K girdabında kıvranıyorlar | Video 28:43
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Özgür Özel'e gönderme: "3K girdabında kıvranıyorlar" | Video 13.09.2025 | 15:13
Başkan Erdoğan’a TOGG’un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 03:15
Başkan Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 13.09.2025 | 14:50
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:41
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.09.2025 | 09:51
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi 02:32
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 12.09.2025 | 14:59
Başkan Erdoğan: İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir | Video 25:03
Başkan Erdoğan: "İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir" | Video 12.09.2025 | 15:53
MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028’de de devam etmeli! | Video 02:27
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de devam etmeli!" | Video 12.09.2025 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY