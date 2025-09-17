Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.
