Bakan Soylu: "Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem" | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin, "Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler." dedi. Soylu ayrıca, "Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz.' Dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, İstihbarat Teşkilatımız. 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz.' diye." ifadelerine yer verdi.