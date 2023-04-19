Video Haber Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı | Video
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı | Video

Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı | Video

19.04.2023 | 15:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açılış törenine katılıp, “Bu önemli yatırımla farklı aşı ve genetik ürünleri, biyoteknolojik aşI ve ilaç adaylarını hücreden başlayarak üretebileceğiz. Kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olan hücre tedavi sistemlerini, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan embriyo çalışmalarını bu kampüste hayata geçirebileceğiz” dedi.

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Gebze'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü törenle açıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, araştırma merkezinde çalışan bilim insanları ve davetliler katıldı. Açılışta kendisini bekleyenlere hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefeti eleştirerek "Gündemimiz oldukça yoğun. O kadar yoğun ki muhalefet daha TOGG'u eleştirmeyi bitirememişken biz dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu kahraman donanmamızın envanterine kattık. Onlar TCG Anadolu'yu eleştirmeye çalışırken biz yerli ve milli uydumuz İMECE'yi uzaya fırlattık. İMECE'yi dillerine dolamaya hazırlanırken biz Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifini dün raylara indirdik. Tabii muhalefet eleştirirken diyorum, çünkü bir kez bile bu önemli gelişmeler, bu gurur projeleriyle ilgili olarak mutlu olduklarını görmedik. Bir kez bile yüzlerinde bir tebessüme denk gelmedik. Biz bütün bu çalışmaları yaparken bizi hep eleştirdiler. İşte sadece bu saydığım başlıklar bile, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2 haftaya sığdırılmış başarı öyküleridir. Türkiye Yüzyılı'nın daha ilk fotoğrafları. Tabii iki haftada bu kadar çok atılım olunca birileri şaşırıyor. Diyorlar ki 'Siz bunların hepsini seçimler için mi biriktirdiniz? Bunları beklettiniz. Seçim çalışması için mi bunları yapıyorsunuz?' Değerli arkadaşlar bizim bugün devreye aldığımız projelerin temelleri, başlangıçları bundan 5 sene önce, 4 sene önce 6-7 sene önce. Bize şunu söylüyorsanız 2023 seçimlerini dikkate alıp 7 sene önce proje başlatıyorsunuz diyor olsa birileri, demek ki bu bizim ne kadar vizyoner olduğumuzu da aynı zamanda gösteriyor. Tabii bunlar işin latifesi. Baktığımızda yeni atılımlar da inşallah gelmeye devam edecek. Biz Türkiye yüzyılının nişanelerini Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz eskiden kara tahtalara milli yazmakla, yerli yazmakla yerli ve milli olunduğunu zanneden insanlar vardı. Bu işler öyle tahtalara yazmakla olmuyor, hareketle oluyor, koşuşturmacayla oluyor, gayretle oluyor. Biz eser siyaseti peşinde, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz eserlerimizle geleceği yazıyoruz" dedi.

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