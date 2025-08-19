Bakan Yerlikaya: "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik" dedi.
"İstanbul'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
06:39
05:25
00:56
01:57
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 14:58
13:33
01:52
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 12:44
04:15
05:58
00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43
02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
14:44
04:12
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 17.08.2025 | 19:03
00:43
03:38
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı 16.08.2025 | 17:06
01:28
İmamoğlu'nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu'ndan şikayet 16.08.2025 | 15:22
01:04
CHP mahalle seçimindeki yumruklu tekmeli kavga kamerada 16.08.2025 | 14:31
03:20
Hangi belediyeler AK Parti'ye geçti? 16.08.2025 | 13:04