Bakan Yerlikaya: “Kahramanlar-30 operasyonlarında, 6 ilde 63 hedef imha edildi” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlere yönelik düzenlenen Kahramalar-30 operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bakan Yerlikaya, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıklayarak, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında; 1 adet Keskin Nişancı Tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 16 adet el bombası 6 adet Bomba Atar ve mühimmatı, 8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı, 155 milimetrelik OBÜS Top Mühimmatı, 31 adet Mayın/EYP ile patlayıcı madde, 120 kilogram amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan) 3 bin 795 adet mühimmat, (7,62 milimetre, 5.56 milimetre, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları) 3 adet dürbün, 6 adet telsiz, 362 adet pil, 30 adet tüp ve Çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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