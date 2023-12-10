Bakan Yerlikaya: "Operasyonlarda 78 mağara ve sığınak imha edildi" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü(BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-33” operasyonlarında 78 barınma alanının imha edildiği açıkladı.
Yerlikaya paylaşımının devamında "Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendi. Pervari, Şırnak-Merkez, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Güçlükonak, Beytüşşebap, Lice, Hozat, Nusaybin, Dargeçit, Merkez, Tatvan, Hizan, Gevaş, Şenkaya, Doğubayazıt, Kürtün ilçeleri kırsalı ile Sözde Bali Ana Barınma Alanı, Gabar ve Cudi Dağında düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları neticesinde; 29 adet Roketatar anti-tank mühimmatı, 5 adet obüs mühimmatı, 1 adet 155 mm'lik top mühimmatı, 1 adet AT-4 tanksavar, 1 adet RPG-7 roketatar, 120 kg bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.
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