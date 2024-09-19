Video Haber Bakan Yerlikaya: "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir" | Video

19.09.2024 | 14:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdik, 10 terörist etkisiz hale getirildi, 831 şahıs gözaltına alındı" dedi.

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AK Partinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda partililer ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 85 milyon el ele, gönül gönüle 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, terörle amansız mücadele kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

"23 yıldır Diyarbakır'ımıza yapılanlar, bu ülkeye, bu millete yapılan hizmetler bir "lütuf" değil, bir "hak"tır" diyen Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin eskimiş, yıllarını çalmış tartışmalarla kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bizim terörden dolayı tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Hele çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını istismar edenlere, teröre sırtını dayayanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İşte Diyarbakır anneleri. Evlatlarını inançla ve sabırla terörün pençesinden söküp aldılar, Almaya da devam ediyorlar. Buradan Diyarbakır annelerini selamlıyorum."

"Bu dönemde Diyarbakır'da 14 tona yakın esrar, yaklaşık 68 milyon kök kenevir ele geçirdik"
Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, "10 terörist etkisiz hale getirildi. 831 şahıs gözaltına alındı. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenledik. Bin 64 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 501'i tutuklandı. Yine bu dönemde Diyarbakır'da 14 tona yakın esrar, yaklaşık 68 milyon kök kenevir ele geçirdik. Bu yılın ilk 8 ayından itibaren, Diyarbakır'da işlenen evden hırsızlık suçları geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar azaldı biliyor musunuz? Yüzde 61. Geçen yılın Diyarbakır'da günde 4 hırsızlık yaşanırken bu rakam günde 1,5'a düştü. Kapkaç yüzde 75, iş yerinden hırsızlık yüzde 46 azaldı. Bu amaçla bu yıl içinde Diyarbakır'da organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirdik. 170 şahsı gözaltına alındı, bunların 66'sını tutuklandı. 10 organize suç örgütü çökertildi ve adalete teslim edildi" dedi.

"2023 yılında 16 milyar liralık bir tarımsal üretimi var"
Son 22 yıllık dönemde Diyarbakır'a eğitimden sağlığa, turizmden sanayiye, ulaşımdan tarıma, enerjiden sosyal hizmetlere varıncaya kadar, toplamda 287 milyar 114 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Yerlikaya, "Bugün sadece Dicle Üniversitesi'nde 40 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor. 4 organize sanayi bölgesinde 474 iş yerinde 38 bin kişi istihdam ediliyor, çalışıyor. 2023 yılında Diyarbakır'dan 334 milyon doları aşkın bir ihracat gerçekleşti. Hava yoluyla 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 13 bin 117 uçuş gerçekleşti. Ve toplamda 2 milyon 53 bin yolcu sayısına ulaşıldı. Tabii sadece bu değil; sadece 2023 yılı içerisinde yerli ve yabancı toplam 550 bini aşkın turist Diyarbakır'ı ziyaret etti. Bu şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gördü. Bir güzel gelişme de şu ki; gelen turistlerin konaklamalarında yüzde 40'lık bir artış söz konusu. Diyarbakır tarımsal üretim noktasında ülkemizin 10'uncu büyük şehri konumundadır. 2023 yılında 16 milyar liralık bir tarımsal üretimi var. Şu anda Dicle ve Kral Kızı Sulama barajları ve Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla sulanmakta olan 800 bin dönüm toprağa, 3,5 milyon sulanan toprak eklenecek. Peki böylece ne olacak? Tarımsal üretim 3 kat artacak. Ve ilave 400 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.
Programa, AK Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

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