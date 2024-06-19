Bakan Yumaklı açıkladı... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normale döneceğini belirtti. Bakan Yumaklı, hali hazırda 4 bölgede orman yangınlarının devam ettiğini duyurdu.
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