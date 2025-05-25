Başkan Erdoğan: "Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" | Video
Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Başkan Erdoğan, "Rantçıların ve bantçıların İstanbul'a ne hale düşürdüğünü görüyoruz. Meydanlarda estirdikleri terörü; basına, medyaya, sinema dünyasına yapılan sindirme politikasını görüyoruz." dedi. Erdoğan, her gün suç örgütünün yeni bir sahtekarlığının ortaya çıktığını belirterek, "Özel, suç örgütünün posta güvercini gibi... Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız." dedi.
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