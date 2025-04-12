Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov'u kabul etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.