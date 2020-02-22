Son dakika: Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptım ama..." | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulundu. İzmir'e yapılan dev projenin 455 milyon euro maliyeti olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, bu dev projenin Türkiye'ye 255 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim diyen Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum. İşte son dakika açıklamalarının ayrıntıları...