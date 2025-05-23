Başkan Erdoğan: "LGBT sapkınlığı faşizme dönüşmüştür" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "LGBT sapkınlığının önünü açıyorlar. Daha 4-5 yaşındaki uzanan bu kirli ve rezil ellerin, çarpık ilişkileri meşrulaştırmaya çalışması insanlık dışıdır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme projelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası arenada bu konuda yük almaya inşallah devam edeceğiz." dedi.