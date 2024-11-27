Başkan Erdoğan: Millete tepeden bakan zihniyetin açtığı yaralar yıllardır kapanmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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