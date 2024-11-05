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Başkan Erdoğan

Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi"nin açılışını yaptı | Video

05.11.2024 | 14:21

Başkan Erdoğan Bişkek'te "Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi" Açılış Töreni’ne katıldı. Hastane dualarla açıldı.

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