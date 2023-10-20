Başkan Erdoğan: "Sağlıkta yapay zeka, ufkumuzu açacak" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj ile katıldı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır" ifadelerini kullandı.