Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı | Video 31.08.2025 | 15:31 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Tianjin kentinde zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle geldiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Zirve alanına geçti. Başkan Erdoğan, Zirve öncesinde Çinli lider Xi ve eşi tarafından karşılanarak, diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.