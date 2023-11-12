Başkan Erdoğan "Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Filistin'de yaşanan katliama karşı ortak ses verip, ortak çözümler üretmek için Riyad'a geldiklerini belirten Başkan Erdoğan, sonuç bildirisinin önemine dikkat çekerek "Bu bildiri, yani oturulup, konuşulup, dağılınan bir zeminde oluşan bir bir bildiri olmadı. Tam aksine, eyleme geçirilmesi gereken başlıklar var. İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi’nin bir araya gelerek bu adımı atmış olması büyük önem arz ediyor çünkü iki teşkilatın tarihinde ilk kez böyle bir toplantı gerçekleşti." ifadelerini kullandı. 17 Kasım'da Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Başkan Erdoğan, Batı'ya yönelik bazı mesajlar vereceğini söyledi.