Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye kritik mücadeleler verirken dayanağı olmayan tartışmalar yapılıyor | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve Akdeniz'deki mücadelesindeki gelişmelere ilişkin, "Türkiye Suriye'de Libya'da Akdeniz'de kritik mücadele verirken içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatılıyor" ifadelerini kullandı. İşte son dakika açıklamalarının ayrıntıları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
37:25
01:04
00:52
Son dakika: Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptım ama..." | Video 22.02.2020 | 16:09
02:48
03:19
Son dakika: Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma | Video 22.02.2020 | 15:00
03:02
00:57
02:46
02:20
08:10
00:50
00:50
00:19
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 22.02.2020 | 11:56
06:38
01:22
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 22.02.2020 | 10:53
01:47
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 22.02.2020 | 10:45
00:52
03:35
00:29
03:16
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 21.02.2020 | 18:13