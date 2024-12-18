Video Haber Başkan Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den büyüktür" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den büyüktür" | Video

18.12.2024 | 16:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz. Millet olarak tarihin bize yüklediği misyonu görerek buna göre davranmak zorundayız. Türkiye'nin Libya'da Suriye'de ne işi var diye soranlar bu misyonu idrak edemeyebilir. Biz bunu görüyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz." dedi.

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