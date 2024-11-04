Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı! "İsrail ile ticareti durdurduk" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK Bakanlar Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Gazze'ye 85 bin tonun üzerinde insani yardımı ulaştırdık." dedi. Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. Ülkelere Filistin Devletini tanıma çağrımı yineliyorum." ifadelerine yer verdi.