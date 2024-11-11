Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünyaya mesaj | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi açıklamalarda bulundu. İsrail'in amacının Gazze'ye yerleşmek olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.