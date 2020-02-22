Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kınık Belediyesini ziyareti öncesi vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ege Otoyolu açılış töreni için bugün İzmir'e gitmişti.
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