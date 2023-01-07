Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi | VİDEO

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık" müjdesini verdi.