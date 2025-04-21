Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hayatını kaybeden Papa Fransuva için taziye mesajı geldi. Başkan Erdoğan, "Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." dedi.