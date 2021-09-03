Başkan Erdoğan'dan Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun. ifadelerini kullandı