Başkan Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aracılığıyla telefonda görüştüğü şehit polis babası Şefik Ermiş’e taziye dileklerini iletti.
"ŞEHİDİMİZİN AİLESİ VE 2 YAŞINDAKİ EVLADI ARTIK BU VATANA EMANET"
Ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
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